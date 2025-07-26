AGÜ Mezuniyet Töreni'nde Gazze Vurgusu

Gül, Kayseri’nin üniversiteler kenti olma yolundaki başarısına dikkat çekerken, AGÜ’nün kısa zamanda uluslararası takdir kazanan bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini ifade etti. Ancak konuşmasının en çarpıcı bölümü Gazze’de yaşanan açlık ve yoksunluk krizi oldu.

“Artık insanlar bombayla değil, açlıktan ölüyor. Bu soykırımı tarih değil, vicdanlarımız yazacak,” dedi Gül, medyanın bu konuda gösterdiği ilgisizliğe de dikkat çekerek.

Törenin duygusal doruk noktalarından biri ise Libya asıllı Türk vatandaşı okul birincisi Abdurrahman Sivesoğlu’nun konuşmasıydı. Sivesoğlu, kendi mezuniyet sevinciyle birlikte Gazze’de eğitim hakkı elinden alınmış öğrencileri anarak şu sözlerle büyük alkış aldı:

“Gazze’de tek bir üniversite ayakta kalmadı. Bebek maması bile ulaşmıyor. Dünyanın suskunluğu bu soykırımı daha da derinleştiriyor.”

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise AGÜ’nün bilimsel hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Törenin sonunda, toplamda 350 mezun kep fırlattı; ancak gökyüzünde süzülen hayaller, yalnızca meslek hayatını değil, insanlık sorumluluğunu da taşıyordu.