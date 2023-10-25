AGÜ Mimarlık Fakültesi'nden İstanbul'a teknik gezi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik İstanbul'a düzenlenen teknik gezide, mimarlık öğrencileri Büyükada başta olmak üzere, Adalar ilçelerinde yürütülen plan ve planlama süreçlerini yerine inceledi.

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  • 25.10.2023 15:14
  • Güncelleme: 25.10.2023 15:34
AGÜ Mimarlık Fakültesi'nden İstanbul'a teknik gezi
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik İstanbul’a düzenlenen teknik gezide, mimarlık öğrencileri Büyükada başta olmak üzere, Adalar ilçelerinde yürütülen plan ve planlama süreçlerini yerine inceledi.

Mimarlık Bölümünden 53 öğrencinin katıldığı gezi, “ARCH 301 Architectural Design 3” dersi çerçevesinde, öğretim üyeleri ve öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Buket Metin, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kevseroğlu, Öğr. Gör. Bahar Elagöz Timur, Arş. Gör. Dr. Aslıhan Atılgan, Arş. Gör. Melih Utkan ve Arş. Gör. Nurefşan Batmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Üç gün süren teknik gezide, ilk ziyaret Adalar Belediyesi’ne gerçekleştirildi ve yetkililer tarafından, Büyükada başta olmak üzere, Adalar ilçelerinde yürütülen plan ve planlama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Büyükada’da gerçekleştirilen saha çalışmalarının da incelendiği gezide daha sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Doç. Dr. Ecem Edis tarafından yürütülen "Construction Project" dersine katılım sağlanarak, ortak çalışma alanı olarak seçilen Büyükada’ya özgü yapısal konular ele alındı ve dönem boyunca sürecek iş birlikleri için temel oluşturacak tartışmalar yapıldı.

Ardından İstanbul Planlama Ajansı’nın bulunduğu kampüs ziyaret edilerek Adalar’ın katılımcı planlama süreci ve İstanbul 2050 Vizyonu hakkında bilgi edinildi. Teknik gezide son olarak ise İstanbul’da son dönemde inşa edilen çağdaş mimarlık örnekleri yerinde incelendi.

Öğrencilere saha deneyimi kazandırmak, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine yardımcı olmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen teknik gezi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan Nitelikli Eğitim ve Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi.

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İHA

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