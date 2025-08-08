AGÜ'nün Çevre Dostu Projesi: İnşaat teknolojisini temelden değiştirecek

Proje, hem doğayı korumayı hem de inşaat sektöründe sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Çimento kaynaklı karbon salınımını azaltmayı hedefleyen bu çalışma, "Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Güçlendirilmesi ile Üretilecek Plastik Kazıkların Kumlu Zeminde Beton Kazığa Alternatif Olarak Kullanımının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması" başlığı altında AGÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğiyle yürütülüyor.

TÜBİTAK'ın desteğiyle 2.355.200 TL bütçeyle hayata geçirilecek projede, AGÜ’den Doç. Dr. Cihan Çiftci ve Dr. Muhammet Atasever ile İSTE’den Prof. Dr. Murat Örnek araştırmacı olarak görev alıyor. Projenin sonuçları, Türkiye’de plastik kazık teknolojisinin gelişimine ve yeni standartların oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Proje sonunda, plastik kazıkların farklı zemin koşullarındaki taşıma kapasitesi, yerleştirme yöntemleri ve zeminle etkileşimi detaylı bir şekilde analiz edilecek. Elde edilen veriler, Türkiye’de plastik kazık uygulamalarının tanınmasına ve özel sektörde yeni bir pazarın oluşmasına katkıda bulunacak. Bu proje, çevre dostu inşaat uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.