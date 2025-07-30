AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) büyük bir başarı daha elde ederek eğitimdeki kalitesini bir kez daha tescilledi. AGÜ'nün şu ana kadar mezun veren tüm mühendislik programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.
Bu başarısı ile AGÜ, Türkiye’de tüm mezun verdiği Mühendislik Programları ile eş zamanlı tam akreditasyona sahip olan sayılı üniversiteler arasında yer aldı.
AGÜ, bu önemli başarıyla yalnızca Türkiye’de değil MÜDEK’in akredite olduğu tüm ülkelerde eğitim kalitesini belgeleyerek, uluslararası tanınırlığını pekiştirmiş oldu.