  • Haberler
  • Gündem
  • AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu

AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) büyük bir başarı daha elde ederek eğitimdeki kalitesini bir kez daha tescilledi. AGÜ'nün şu ana kadar mezun veren tüm mühendislik programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu

Bu başarısı ile AGÜ, Türkiye’de tüm mezun verdiği Mühendislik Programları ile eş zamanlı tam akreditasyona sahip olan sayılı üniversiteler arasında yer aldı.

AGÜ, bu önemli başarıyla yalnızca Türkiye’de değil MÜDEK’in akredite olduğu tüm ülkelerde eğitim kalitesini belgeleyerek, uluslararası tanınırlığını pekiştirmiş oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti
Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti
Kayseri'de Salça Günleri Başlıyor
Kayseri'de Salça Günleri Başlıyor
'Tespih tercihi kişiye göre değişebilir'
“Tespih tercihi kişiye göre değişebilir”
Milletvekili Genç'ten, Metan gazından şehit olan asker sayısı ile ilgili 'İstifham'
Milletvekili Genç'ten, Metan gazından şehit olan asker sayısı ile ilgili ‘İstifham’
Starbucks Önünde Siyonist Ürünlere Karşı Boykot Devam Ediyor
Starbucks Önünde Siyonist Ürünlere Karşı Boykot Devam Ediyor
Newyork Times'e göre Gazze'de Açlığın Nedeni
Newyork Times'e göre Gazze'de Açlığın Nedeni
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!