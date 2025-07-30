AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu

Bu başarısı ile AGÜ, Türkiye’de tüm mezun verdiği Mühendislik Programları ile eş zamanlı tam akreditasyona sahip olan sayılı üniversiteler arasında yer aldı.

AGÜ, bu önemli başarıyla yalnızca Türkiye’de değil MÜDEK’in akredite olduğu tüm ülkelerde eğitim kalitesini belgeleyerek, uluslararası tanınırlığını pekiştirmiş oldu.