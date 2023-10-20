AGÜ Öğrencilerine TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü öğrencileri, kültürel varlıkları sanal gerçeklik ortamına taşıdıkları 'Bellek' adlı proje ile TEKNOFEST'te turizm kategorisinde birinciliği elde etti.

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  • 20.10.2023 10:10
  • Güncelleme: 20.10.2023 10:26
AGÜ Öğrencilerine TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü öğrencileri, kültürel varlıkları sanal gerçeklik ortamına taşıdıkları “Bellek” adlı proje ile TEKNOFEST’te turizm kategorisinde birinciliği elde etti.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 İzmir Çiğli Havalimanı’nda yapıldı. Daha önce Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nu modelleyerek 19 Mayıs 2023’te ziyaretçilerin sanal olarak deneyimlemelerini sağlayan AGÜ META Kulübü öğrencileri, "Roma Evi" tasarımları ile TEKNOFEST’e müracaat etti. Öğrenciler, "Crearchio" adındaki takımlarıyla “Bellek” adını verdikleri bu projeleri ile turizm kategorisinde önce finale kalma başarısını gösterdi, sonra ise birincilik ödülünü kazandı. Meta Kulübü öğrencileri Melike Şeyma Tuna, Yunus Yıldız, Şükrü Durak, Ozan Fatih Emül, Süleyman Poyraz, Batuhan Karamemiş, Onur Erçetin, Zeliha Ayşe Altınkaya ve Semih Kaya’dan oluşuyor. Fotogrametri yöntemini kullanarak 3D modelleme yapan ekip; bu yöntemle dünyada kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş bazı kültürel varlıkları sanal ortama taşırken, aynı zamanda tasarımları da sanal gerçeklik ortamında deneyime sunan çalışmalarda bulunuyor.

AGÜ META Kulübü öğrencileri, projelerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yeni iş birlikleri arayışlarına devam ediyor.

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İHA

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