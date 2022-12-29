AGÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK'tan ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Evren Mutlugün ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan’a, TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi. Prof. Dr. Mutlugün ve Doç. Dr. Doğan ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği 2022 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende açıklandı. AGÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Evren Mutlugün, Mühendislik Bilimleri dalında “nanoteknoloji, optoelektronik aygıtlar ve ışık hasadı” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan’a da Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında “Sosyal psikoloji alanında; gruplar arası süreçler, gruplar arası temas, ön yargı ve sosyal kimlikler” konularındaki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. Prof. Mutlugün ve Doç. Doğan ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Ödül törenine katılan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Prof. Mutlugün ve Doç. Doğan’ı başarılarından dolayı tebrik etti.

TÜBİTAK Teşvik Ödülleri, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş ve Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına veriliyor.