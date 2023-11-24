AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Talha Erdem Türkiye Bilimler Akademisi 2023 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

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  • 24.11.2023 11:43
  • Güncelleme: 24.11.2023 11:49
AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Talha Erdem Türkiye Bilimler Akademisi 2023 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Talha Erdem, Türkiye Bilimler Akademisi 2023 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödüllerini alacak bilim insanları belli oldu. AGÜ’den de Dr. Talha Erdem, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yaptığı çalışmalarla ödül almaya hak kazan bilim insanları arasında yer aldı. Dr. Erdem ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacak.

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.

İHA

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