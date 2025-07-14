AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Yalçın'dan Çiftçiye Teknolojik Destek

Taşınabilir test kiti, mobil uygulama ve veri analiz hizmetleriyle tarımda dijital dönüşüme öncülük eden bu proje, Avrupa çapında binden fazla başvuru içinden ilk 40’a girerek Avrupa Komisyonu’ndan da 75 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Dr. Gülay Yalçın Alkan’ın kurduğu DigiGarden adlı teknoloji firması ile geliştirilen proje, tarımda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim hedefiyle yola çıktı. Projede, çiftçilerin topraktaki azot seviyesini ölçebileceği, mobil uygulama ile çalışan düşük maliyetli bir amonyum sensörü geliştiriliyor. Bu sistem, çiftçilerin gereksiz gübre kullanmasını önleyerek hem doğayı koruyor hem de üretim maliyetlerini düşürüyor.

Sensörle birlikte çalışan yapay zekâ destekli uygulama, çiftçilere anlık toprak sağlığı bilgileri ve gübreleme önerileri sunuyor. Projenin ürünleri arasında taşınabilir test kiti, mobil uygulama ve veri analiz hizmetleri de bulunuyor.

Avrupa’dan 75 bin Avro Destek

Proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen prestijli Women TechEU programına seçildi. Kadın teknoloji liderlerini destekleyen bu program kapsamında Dr. Yalçın, hem mentorluk ve iş geliştirme fırsatları hem de 75 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Önümüzdeki yıl pilot bölgelerde kullanılması planlanan sistem, daha sonra Avrupa pazarına açılacak. Projede Dr. Gülay Yalçın Alkan’a akademisyenler Prof. Dr. Kutay İçöz, Prof. Dr. Serkan Şahan, Yüksek Mühendis Halit Alkan ve Arş. Gör. Betül Erkantarcı eşlik ediyor.

DigiGarden, daha önce TÜBİTAK BİGG programından da destek almıştı.