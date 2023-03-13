AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Güngör, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanları arasında yer aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, research.com araştırma portalı tarafından yayınlanan En İyi Bilim İnsanları Sıralamasında Türkiye'nin ilk 10 bilim insanı arasında gösterildi.

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  • 13.03.2023 14:36
  • Güncelleme: 13.03.2023 14:58
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AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Güngör, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanları arasında yer aldı
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, research.com araştırma portalı tarafından yayınlanan En İyi Bilim İnsanları Sıralamasında Türkiye’nin ilk 10 bilim insanı arasında gösterildi.

Bilim insanları için dünyanın en önemli araştırma portallarından biri olan research.com tarafından bu yıl dokuzuncusu yayınlanan en iyi bilim insanları sıralamasında Prof. Güngör, Türkiye’de “Elektronik ve Elektrik Mühendisliği” alanında 8’inci, “Bilgisayar Bilimleri” alanında ise 9’uncu sırada yer aldı. Prof. Güngör, bilgisayar ağı, telekomünikasyon ve Elektrik Mühendisliği alanındaki çalışmaları ile akıllı şebeke teknolojileri, endüstriyel kablosuz sensör ağları, akıllı şebekede kablosuz sensör ağlarının fırsatları ve zorlukları alanında aldığı atıfların değerlendirilmesi sonucunda listeye üst sıralardan girdi. AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Türkiye’de En İyi İlk 10 Bilim İnsanı arasında gösterilmesi nedeniyle Prof. Güngör’ü kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sıralama, bilim insanlarının performanslarını izlemek, bilimsel üretkenlik açısından ölçme ve değerlendirme amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir sayısal ölçüt olan H-indeksi’ne göre hazırlandı.

Research.com araştırma portalının en iyi bilim insanları sıralaması, ödül ve başarılara ek olarak, makaleleri ve atıf değerlerini içeren indekse göre değerlendiriliyor. Sıralama oluşturulurken OpenAlex ve CrossRef adlı bilimsel arama motorları dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından birleştirilen veriler kullanılıyor.

İHA

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