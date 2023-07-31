AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 8 Ağustos'a kadar uzatıldı

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) her yıl yoğun ilgi gören ve 24 Temmuz’da başlayan ’Tanıtım ve Tercih Günleri’ 8 Ağustos’a kadar uzatıldı. Tanıtım ve Tercih Günleri’ne katılan aday öğrenciler üniversite, meslek seçimi ve tercihlerle ilgili sorularına öğrencilerden ve akademisyenlerden yanıt alıyorlar. Başarı sıralaması 80 bine kadar olan şehir dışındaki aday öğrencilerin gidiş-dönüş otobüs biletleri Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) tarafından karşılanıyor.

Tanıtım ve Tercih Günleri Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Burada açılan stantlarda aday öğrenci ve ailelerine akademisyenler tarafından üniversite, meslek seçimi ve tercihlerle ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Aday öğrenciler ve alileri ayrıca 0850 360 0 248 numaralı Çağrı Merkezi’ni de arayarak akademisyen ya da ilgilendikleri programlarda öğrenim gören öğrencilere ulaşıp bilgi edinebiliyor. Yüz yüze Tanıtım ve Tercih Günleri ile Çağrı Merkezi’nin yanı sıra aday öğrenciler ve aileleri akademisyen ve öğrencilere 0549 241 93 80 numaralı Whatshapp hattından ulaşabiliyor. Tanıtım ve Tercih Günleri’ne şehir dışından katılmak isteyen ve başarı sıralaması 80 bine kadar olan aday öğrencilerin gidiş-dönüş otobüs biletleri de Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı tarafından karşılanıyor.

Bu arada kampüse gelme imkanı olmayan aday öğrenci ve aileleri için başlatılan online Tanıtım ve Tercih Günleri ise AGÜ’nün YouTube kanalı olan AGÜTV’de (youtube.com/@AbdullahGulUniversitesi), ’Tercih Meselesi’ başlığı ile yapılmakta olan canlı yayınlar ile devam ediyor. Canlı yayına katılan aday öğrenciler ve aileleri hem canlı yayın anında canlı sohbet ile hem de yayından sonra bırakılan yorumlar ile akademisyenlere ulaşıp sorularına yanıt bulabiliyor.