AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
The Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması yayımlandı. Türkiye'den 4 üniversite dünya sıralamasında ilk 500'e yerleşti. Türk üniversiteleri, küresel ölçekteki yoğun rekabete rağmen dünya sıralamasında önemli bir görünürlük elde etti. Koç Üniversitesi genel sıralamada 301'inci sıraya yerleşirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi 351'inci sırayı paylaştı. Abdullah Gül Üniversitesi ise Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldı.
İşte Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi:
1- Koç Üniversitesi
2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
3- Sabancı Üniversitesi
4- Boğaziçi Üniversitesi
5- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
6- Bilkent Üniversitesi
7- Kadir Has Üniversitesi
8- Yıldız Teknik Üniversitesi
9- Abdullah Gül Üniversitesi
10- Atatürk Üniversitesi