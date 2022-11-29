AGÜ'ye ISO 14064-1: 2018 Karbon Ayak İzi Sertifikası

Abdullah Gül Üniversitesi'ne (AGÜ), ISO 14064-1: 2018 Karbon Ayak İzi Sertifikası verildi. AGÜ bu sertifikayı alan ilk Türk üniversitesi oldu.

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  • 29.11.2022 09:40
  • Güncelleme: 29.11.2022 10:19
AGÜ'ye ISO 14064-1: 2018 Karbon Ayak İzi Sertifikası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ), ISO 14064-1: 2018 Karbon Ayak İzi Sertifikası verildi. AGÜ bu sertifikayı alan ilk Türk üniversitesi oldu.

ISO 14064-1: 2018 karbon ayak izi sertifikası AGÜ’ye merkezi İngiltere’de bulunan Akreditasyonlu Sistem Belgelendirme Hizmeti veren Global Certification’a bağlı belgelendirme kuruluşu olan QSI tarafından verildi. Sümer Kampüsü’nde yapılan karbon ayak izi hesaplaması, Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Şener Fidan tarafından hazırlandı. Son 3 yıldır kurumsal karbon ayak izini hesaplayan ve raporlayan AGÜ, bu çabalarını bir adım daha ileriye götürerek üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu olan QSI Belgelendirme tarafından denetlendi ve sertifikayı almaya hak kazandı. Sertifika, sera gazı emisyonlarının kurumsal düzeyde hesaplanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz niteliği taşıyor. Uluslararası geçerliliği olan bu standart, kurum ve kuruluşların insan kaynaklı etkilerinin iklim değişikliğiyle mücadele arayışında kullanılabilecek, sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama ve azaltılması konularındaki maddeleri içeriyor.

AGÜ, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle diğer üniversitelere örnek olacak çalışmalar yürütürken, aynı zamanda sahip olduğu sera gazlarını düşürmek için projeler geliştirmeye devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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