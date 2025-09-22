Ağustos'ta kurulan şirket sayısı arttı, kapanan azaldı

TOBB Haftalık Ekonomik Bülteni açıklandı. Verilere göre Ağustos ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu.

Öte yandan Ağustos 2025'te konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4 artış, reel olarak yüzde 1,2 azalış gösterdi. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı da yüzde 0,7 artışla 10 bin 606, kapanan şirket sayısı ise yüzde 0,5 azalışla 2 bin 853 oldu.