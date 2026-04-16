AHBAP Derneği Kayseri İl Temsilcisi Yardımcısı Kütük, 'İhtiyaç sahibi ile bağışçı arasında köprü oluyoruz'

AHBAP Derneği Kayseri İl Temsilcisi Yardımcısı Sergen Kütük, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınındaki ‘Sivil Toplum’ programında moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Kütük, AHBAP Derneği olarak ihtiyaç sahibi ile bağışçı arasında köprü görevi üstlendiklerini belirterek, “Yardımlar genellikle şöyle toplanıyor bizde. Kurumsal bir topluluk olduğumuz için genellikle web sitemiz üzerinden buradan iletişim kanalları yoluyla geliyor. Zaten gönüllülerimize hiçbir şekilde maddi bir şey gelmiyor. Gönüllümüz bizim köprü vazifesi görüyor. İhtiyaç sahibi ile bağışçı arasında tamamıyla köprü vazifesi görüyor. Toplanan yardımlar resmi kanallarla geldiği için tutanaklar tutuluyor, gereken yerlere resmi ve şeffaf bir şekilde iletiliyor. Bunun neticesinde alandaki gönüllülerimize durumlar bildiriliyor, biz gerekli tespitleri yapıp eğer ki uygunsa gerçekten ihtiyaç sahibiyse ona o hususta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurumsallaştığımız için kolay bir şekilde ulaşıyoruz. Çünkü sistem oturduktan sonra hiçbir şekilde hiçbir sakıncası da kalmıyor, zorluğu da kalmıyor açıkçası. İhtiyaç sahibi bizlere web sitemiz ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşıyor. Bizimkiler süreci değerlendiriyor, sonrasında sahada gönüllümüze iletiliyor, gönüllümüzün tespitine göre eğer uygunsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. AHBAP Derneği olarak biz sadece yardımlaşmıyoruz, sürdürülebilir dayanışma ağı kurmaya çalışıyoruz. Bu hususta kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.