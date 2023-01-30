Ahi Evran Üniversitesi gelişim süreci ile hızlı bir ivme yakaladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hayal olarak görülen Tıp Fakültesi 2016 yılında şehre kazandırılarak büyük bir eksiklik giderildi.

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  • 30.01.2023 14:03
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:03
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Ahi Evran Üniversitesi gelişim süreci ile hızlı bir ivme yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hayal olarak görülen Tıp Fakültesi 2016 yılında şehre kazandırılarak büyük bir eksiklik giderildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2015 yılında başlanılan kalite yolculuğunu 2016 yılında taçlandırarak Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile kalite yönetim sistemi eğitiminin önemine dikkat çeken toplantılar yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, "Kalite demek bir evrak dizaynı değil, kalite öncelikle istikbale bakarken o yolu yürümede size öncülük edecek hazırlıkları yapmaktır" dedi. Ahi Evran Üniversitesinde İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 9001: 2015 Dökümantasyon Sistemi ve Süreç Yönetimi konularında alanında uzman kişiler tarafından kalite eğitimleri verilmeye başlanılan dönemde Kırşehir’in 9 yıllık Tıp Fakültesi özlemi de giderildi. Üniversite senatosu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, zulme uğramış mazlumlara uzattığı yardım eli, katıldığı her ortamda savunduğu adalet, eşitlik, hakkaniyet ve merhamet vurgusuyla insan onurunu yücelten söylemleri nedeniyle 27 Mayıs 2016 tarihinde fahri doktora unvanı verildi.

Tarım ve Jeotermal Alanında Pilot Üniversite Seçildi

YÖK’ün ’Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ temalı proje çalışması içinde Rektör Karakaya ve ekibinin yoğun çalışmaları bu noktada da sonuç vermiş Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım ve Jeotermal alanında pilot üniversite seçilmişti. Stratejik planda 4 temel politika belirlediklerini söyleyen Rektör Karakaya; bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan toplumsal gelişmeye öncülük eden bir üniversite olmak istediklerini belirtti.

İHA

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