Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir isim olan, İlim Yayma Cemiyeti üyesi Karaköse'nin cenazesi, Cuma namazının ardından Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınarak Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi. Bu kayıp, üniversite camiasında ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Aslen Kocasinan Amarat Mahallesi'nden olan Karaköse, bir müddettir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.