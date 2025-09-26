  • Haberler
Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı olan değerli akademisyen Prof. Dr. Hasan Karaköse, hayatını kaybetti.

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir isim olan, İlim Yayma Cemiyeti üyesi Karaköse'nin cenazesi, Cuma namazının ardından Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınarak Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi. Bu kayıp, üniversite camiasında ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Aslen Kocasinan Amarat Mahallesi'nden olan Karaköse, bir müddettir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

