Ahilik, okullarda yaygınlaştırılacak

Kırşehir’de, Ahiliğin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla geliştirilen proje ile Ahilik ve Ahi Evran’ın öğretileri, ’Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı’ ile okullarda yaygınlaştırılacak.

Ahilik sisteminin çocuklara tanıtılması amacıyla Kırşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan ve içerisinde Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların ve kurumlarda görevli öğretmenlerin yer aldığı proje tanıtım toplantısı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, ahiliğin kardeşlik, hoşgörü, güven ve cömertlik gibi güzel hasletlerin sanatla birleştiği iyilik kurumu olarak Anadolu Selçukluları döneminde başlayan, Osmanlı Devleti’nde devam eden ve bugüne kadar gelen bir yaşam tarzı olduğunu söyledi. Alpaslan konuşmasında, "Ahilik teşkilatının benimsemiş olduğu ilkelerle eğitim alan gençler, öğrendiği meslekî, dinî ve ahlaki kuralları uygulayarak halk içinde örnek şahsiyet olmuşlardır. Kırşehir de dünden bu güne aynı anlayışı yaşatan, bu anlayışa gönül veren ahi ocağı olmayı başarmıştır. Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu anlayışı öğrencilerimize aktarma gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Vatansever Ahi, Girişimci ve Üretken Ahi, Teknolojide Lider Ahi, Sanatkâr Ahi, Yaşamıyla Örnek Ahi, İşinin Ehli Ahi, Cömert ve Merhametli Ahi, Çevreye Duyarlı Ahi temalarında hazırlanan Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı okullarımızda uygulanacaktır" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim görevlilerinin bilgilendirme yaptığı programda konuşma yapan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise, Ahi Evran’ı tanıtmakta Kırşehir’in başarısız olduğu gerçeğini görmesi gerektiğini belirtti. Çetinkaya konuşmasında, "Biz kimseyi yarıştırmak gayreti içerisinde değiliz ama şu tarihsel gerçek ki en az Mevlana kadar Hacı Bektaş-i Veli kadar değerli olan Ahi Evran-ı Veli’yi tanımakta ve tanıtmakta maalesef Kırşehir olarak çok başarısızız. Düğmeyi doğru ilikleyerek başlamamız gerekiyor. Tespit doğru yapılmalı. El birliği içerisinde önce Ahi Evran’ı, onun felsefesini ve ortaya koyduğu sistemi tanımak ve bilmek akabinde de önce etrafımıza sonra tüm dünyaya bu değerleri taşımak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayfer Şahin’in programın hazırlama sürecini anlattığı konuşması sonrası program, plaket takdimi ile toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı, 8 tema ve 40 kazanımdan oluşuyor. Etkinlikler, okullar tarafından çeşitlendirilebilecek ve etkinliklerin, öğretmen ve öğrencilerin topyekûn katılımını sağlayacak genişlikte ve uygulanabilir nitelikte olmasına özen gösterilecek.