Ahlak Şurası'ndan Çağın Meydan Okumalarına Ahlaki Cevaplar

"Çağımızın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din" temasıyla gerçekleştirilen şurada, modern dünyanın ahlaki ve anlam krizleri masaya yatırıldı. Fıtratından uzaklaşan bireyin dinden ve hayattan kopuşu, küresel siyasetin ahlak eksenli sorunları, ekonomik sistemlerin değer odaklı yapıdan uzaklaşması gibi konular derinlemesine ele alındı.

Dijitalleşmenin getirdiği ahlaki tehditler de önemli başlıklar arasındaydı. Prof. Dr. Görmez, dijital ekran uygarlığının bireyin idrak yetisini nasıl şekillendirdiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şura, bütün insanlığın vicdan sınavı olan Gazze meselesine de dikkat çekerek, toplumsal muhasebenin gerekliliğini vurguladı.

Ahlak Şurası’nı başlatan ve geçtiğimiz yıllarda vefat eden D. Mehmet Doğan’a ithaf edilen etkinlik, akademisyenler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.