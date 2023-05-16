Ahmet Başkan Söz verdi: 'Bu yaz asfaltlanmadık yer kalmayacak'

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile Erkilet Erturulgazi Mahallesi'nde freze çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yaz döneminde de yapılması öncelikli olan Kocasinan'ın her bir köşesinde asfaltlanmadık yer kalmayacağını belirterek, yeni asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını söyledi.

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  • 16.05.2023 12:40
  • Güncelleme: 16.05.2023 13:33
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Ahmet Başkan Söz verdi: 'Bu yaz asfaltlanmadık yer kalmayacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri’de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile Erkilet Erturulgazi Mahallesi’nde freze çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yaz döneminde de yapılması öncelikli olan Kocasinan’ın her bir köşesinde asfaltlanmadık yer kalmayacağını belirterek, yeni asfalt freze aracının Kayseri’de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını söyledi.

Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, 8 yılda yüzden fazla iş makinesi aracı alarak, iş makinesi filosunu güçlendirdiklerini ve bunlardan biri olan çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayacak olan yeni asfalt freze aracının Kayseri’de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını ifade etti. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz” dedi.

Bahar mevsimiyle birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımıza değer katmaya devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başladı. Freze makinasıyla yolun asfaltı kazılıyor ardından da altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hızlıca buranın asfaltını yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüzün, bu yaz döneminde de Kocasinan’ın bütün cadde ve sokaklarında çalışmalarını devam ettireceğiz. Osmangazi, Yenişehir, Mithatpaşa ve diğer mahallelerimizde çalışmalar devam edecek. Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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