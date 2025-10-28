Ahmet Davutoğlu: 'Türkçe ne kadar kutsalsa Kürtçe de o kadar kutsaldır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı sonrası desteğini dile getirdiğini ifade eden Davutoğlu, “Sayın Bahçeli ile aramız pek iyi değil, bana ‘Serok Ahmet’ der dururdu. Geçen yıl bir resepsiyonda karşılaştığımızda ‘Devletimizin sizin tecrübenize ihtiyacı var’ demişti. Bu sürece tereddütsüz destek veriyorum, terörle mücadele etmiş birisi olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim” dedi.

“TÜRK VE KÜRDÜN BU TOPRAKLARDA EŞİT HAKLARA SAHİP”

Hükümetin bir destek talebinde bulunması halinde talebi geri çevirmeyeceğini yineleyen Davutoğlu, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine vurgu yaparak “Sur’da terörle mücadele devam ederken keskin nişancılardan dolayı otobüs üzerinden konuşma yapmamam için uyarılmıştım, Toros Dağları’ndan gelen bir Türkmen çocuğuyum, Türkçe ne kadar mukaddes ise Dicle’deki Kürt çocuğunun Kürtçesi de o kadar mukaddestir. Bir Türk çocuğunun bu topraklarda ne kadar hakkı var ise Kürt çocuğunun da o kadar hakkı var. Bu açıklama sonrasında bütün meydan ‘Serok Ahmet’ sloganlarıyla inledi. Şeref duyarım, Kırımlara sorduğunuzda Tatar, Boşnaklar Boşnak, Uygurlara sorduğunuzda Uygur olarak bilinirim. Size bakıldığında insanlara kendilerinden olduğunuzu hissettirmelisiniz” diye konuştu.