Ahmet Taş'ın Basın Açıklamasında Son Sözü: 'Zamene Firavun'u Trump Durdurulsun'

SONSUZ RAHMET DİLEKLERİMİZLE...

Dünyanın neresinde, kimliği, dini ve meşrebi ne olursa olsun mazlumun yanında olma hassasiyetinin bir göstergesi olan bu basın bildirisi Ahmet Hocamızın bu özelliğini göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Cenab-ı Hak cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Ahmet abimize Allah gani gani rahmet eylesin.

ABD, HAYDUTLUĞUNA VE KOVBOYLUĞUNA DEVAM EDİYOR

Kuruluşunda Avrupa’dan gönderilen kanun kaçakları ve o toprakların yerlisi Kızılderilileri katledip topraklarına el koyan kovboyların rol aldığı ABD, dünyada kural, nizam tanımadan haydutluğa, eşkıyalığa devam ediyor.

Daha önce Afrika’dan köleleştirilerek getirilen mazlum Afrika yerlilerinin emeklerinin üzerine çöken, Vietnam, Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerde sayısız katliam ve soykırıma imza atan, petrol zengini Ortadoğu ülkelerini ekonomik ve siyasi olarak köleleştiren ABD; şimdi de Güney Amerika ülkelerini sömürge yapmak, halkların seçtiği meşru hükümetleri gayri meşru metotları kullanarak sömürmenin yollarına başvuruyor.

Uzun bir süredir, Venezuela halkı tarafından seçilen meşru Devlet Başkanı MADURO’yu devirmeyi hedef olarak koyan ve bu ülkenin zengin petrol yataklarına çökmek isteyen ABD Başkanı Trump, Venezuela’da yaptırdığı ahlak ve hukuk dışı bir darbe ile meşru devlet başkanı ve eşini gayri hukuki bir şekilde alıkoymuştur.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak

Hiçbir uluslararası hukuk ve kurala, insan hakları ve millet iradesine uymayan, tamamen eşkıyalık, gasp ve kovboyluk olan ve Venezuela devlet ve toplumuna hakaret olan bu durumu asla kabul etmiyor, kınıyor ve lanetliyoruz. Ve bekliyoruz ki; dünyanın aklı selim devlet idarecileri akıllarını, güçlerini birleştirerek kendisini mülkün sahibi Firavun yerine koyan Trump ve benzerlerini durdurmanın yoluna baksınlar. Yoksa dünya iyice gücü elinde bulunduranların istediğini yaptığı, haydutluğun egemen olduğu bir yer haline gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU