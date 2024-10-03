Ahmet Taş: 'İsrail Durdurulmalı!'

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Dernek Başkanı Ahmet Taş, Gazze ve Lübnan'da yaşanan acımasız saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Ahmet Taş: 'İsrail Durdurulmalı!'

Taş, 361 gün boyunca devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ayrıca, dünya genelindeki insanların vicdanlarını harekete geçirmeye ve mazlumlara sahip çıkmaya çağırdığı belirtti. Yürüyüşün 5 Ekim Cumartesi günü Sivas Caddesi Emirgan Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceğini ve tüm Kayseri halkının bu etkinliğe davet edildiğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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