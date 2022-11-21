Ahmet Taş yeniden başkan

 Kayseri Gönül Kültür Kuruluşları Derneği olağan genel Kurulunu yaptı. Ahmet Taş yeniden Başkan seçildi.

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  • 21.11.2022 14:05
  • Güncelleme: 21.11.2022 15:17
Ahmet Taş yeniden başkan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

19 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Kayseri Öğretmenevi'nde toplanan genel kurula, üye kurumların temsilcileri katıldı.

Mütevazi ortamda yapılan genel kurulda Divan başkanlığına Teknik Eğitim vakfı Başkanı ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli   üyeliklere ise Asder  Kayseri Şubesi Kurucu Başkanı Kemal Mete ve Bem Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş seçildiler.

Genel kurul için gerekli üye çoğunluğu'nun görülmesinden sonra  listedeki gündem konularının icrasından sonra, bir selamlama ve bilgilendirme konuşması yapan mevcut Başkan Ahmet Taş, Gönüllü Kuruluşların kuruluşunda  bulunanlardan vefat edenleri rahmetle yad ettiğini, hayatta kalanlara sağlık ve bereketli ömür dilediğini söyledi.

Taş Gönüllü Kuruluşların çatı bir kuruluş olduğunu, görevlerinin üye kurumları işini yapmak değil onların müracaatları halinde, işlerini kolaylaştırmak olduğunu bildirerek yönetim sıkıntısı çeken üye kurumların sıkıntılarına çözüm konusunda yardımcı olduklarını bildirdi. Ön yargılardan uzak özel doğrulara Müdahale olmadan insanımızın, şehrimizin, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak çözümüne Katkı sağlamak ana hedefleri olduğunu söyleyen Taş, katılım için üyelere teşekkür etti ve genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Katılımcı üyelerin konuşmalarından sonra faaliyet ve denetleme raporları okundu ve İbra edildi. aidatlar konusu görüşerek karar altına alındı. Yönetim kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu Asil ve yedek üyeleri  için seçimler yapıldı. seçimler sonrasında Listeler şu şekilde oluştu.

Yönetim Asıl                                              Yönetim Yedek
1- Ahmet TAŞ                                              1- Talip ŞAHİN
2- Ahmet YURTLU                                      2- Hasan Hüseyin ŞAHİN
3- Mehmet KARAKAŞ                                3- Hüseyin TAŞ
4- Mehmet YURDAKUL                              4- Nazım AKARSU
5-Nadir MERMER                                        5- Yılmaz ALTUNÖZ                                6- Efdal ÖZKARTAL                                    6- Samet CANATAN
7- M.Soner BEŞPARMAK                           7- E.Hakan EKİNCİ

Denetim Kurulu Asıl                                        Denetim Kurulu Yedek
1- Burhan KARAMUSTAFAOĞLU                  1- Dilaver KOPARAN
2- Recep ÇAMDALI                                        2- Adnan EVSEN
3- Kemal METE                                               3- Mahmut HARMANCI


Dilek ve temennilerden sonra konuşan ve yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Taş, Kurul üyelerine teşekkür etti.  Kendisinin ve  yönetim kuruluna seçilen arkadaşları ile  birlikte ömürlerinin ve güçlerinin yettiği müddetçe önyargılardan uzak, adaletten ayrılmadan görev yapma gayreti içinde olacaklarını bildirdi.

Gönüllü kuruluşlara katılan üyelerin bir arada, yeni yönetim ve denetim kurullarının bir arada çektirdiği toplu fotoğrafla sona erdi.

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