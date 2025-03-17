Ahşap direkli Osmanlı yapısı: Yanıkoğlu Camii

Cadde üzerinde bulunan bu camii Halep Yeniçeri Sedarı Süleyman Ağa’nın Kayseri Müftüsü Mehmet Efendi’ye yetki ve talimat verilmesiyle, 1658 yılında yapılmıştır. 1748 yılında Kayseri Yeniçeri Alayı’nın Serdar-ı Yakın’ı Yanıkoğlu Ömer Ağa tarafından onarıldığı için bundan sonra cami Yanıkoğlu Camii olarak anılmaya başlanmıştır. 1835 depreminde şerefesinden itibaren yıkılan cami minaresi halk tarafından tekrar yaptırılmıştır. Cami ve çevresi geçtiğimiz yıl yeni bir düzenlemeyle restore edilmiştir.

Silindirik minare geleneği dışında çokgen minaresi küçük kesme taşlardan yapılmıştır.

Son cemaat mahalli ahşap tavanını, dört heybetli ahşap sütun taşımaktadır. Son cemaat mahallinden girilen mütevazi giriş kapısı koyu ve açık gri renklerdeki taşlardan kemer şeklinde yapılmıştır.

Caminin iç mekanını kapatan ahşap tavan da dört adet ahşap sütunla taşınmaktadır. Girişteki iki ahşap sütun beton direklerle desteklenerek üstteki hanımlar mahfili sağlamlaştırılmıştır. Hanımlar mahfiline son cemaat bölümünün sağından basamaklarla çıkılmaktadır. Tavanı taşıyan sütunların üzerindeki dikdörtgen ahşap hatıllar ve ara bölmelerdeki sağlam ahşap işçiliği hemen dikkat çekmektedir. Tavan ahşapları krem rengine boyanmış olup sütunlar verniklidir.

Taştan oyma mütevazi mihrabı ve mermer minberi dışında her cephesinde dört adet aydınlatma penceresi olan caminin tüm duvarları beyaz sıva ile sıvanmıştır.

Meskun bir mahalle içinde olmasından dolayı yanıkoğlu Camiinde hanımlarla beraber yaklaşık 80 kişilik bir cemaatle teravih kılındı.