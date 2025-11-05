Ahşap Geri Dönüşüm Sergisi Kayseri'de Sanatseverleri Bekliyor

Serginin açılışı, 4 Kasım Salı günü gerçekleştirildi ve geri dönüştürülen ahşapların kuş evlerine dönüştüğü eserler büyük ilgi gördü. Sergi, doğa dostu bir bakış açısıyla hazırlanmış olup, sanatseverlere çeşitli atölye çalışmaları da sunacak.

Sergi boyunca, meşe palamudu tüpleme eğitimleri ve çanta rozeti yapımı gibi etkinlikler düzenlenecek. Sergi, 4-8 Kasım tarihleri arasında her gün 10.30 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Büyük Şehir Sanat Galerisi, Kayseri'de sanatın merkezi haline gelirken, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına dikkat çekerek doğayı sevdirmeyi amaçlıyor. Ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşan sergi, 150'nin üzerinde geri dönüşüm malzemesiyle oluşturulmuş kuş evini içeriyor.

Sergi, 8 Kasım saat 19.00'a kadar açık kalacak. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için sergiyi ziyaret edebilirler.