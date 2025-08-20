'Aidat ödenmediği için mülk sahibi tahliye talebinde bulunabilir'

Hukukçu Emre Bozdoğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Adalet Terazisi" programına katılarak, moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Emre Bozdoğan, mülk sahiplerinin, kiracıların aidat veya kira ödemediği durumda icra takibinde bulunabileceklerini belirtti. Hukukçu Bozdoğan, "Kira bedeli ödenmediği zaman tahliye yapılabiliyor. Aidat ödenmediği zaman tahliye talebinde bulunabiliyor mu? Evet. Çünkü aidat yan gider olduğu için, yan giderler ödenmediği zaman da temerrüde düşmüş oluyorsunuz. Kiracılık düşmüş oluyor ve aidat ödenmediği için de kiraya veren, yani mülk sahibi tahliye talebinde bulunabiliyor. Şimdi kira bedeli belirlenmiş kira sözleşmesiyle ama kiracı bunu ödemiyor. Kiraya veren, yani mülk sahibi icra takibi yapmalı. Hangi dönem kira bedeli ödenmediyse bunu icra takibine konu etmeli. Eğer tahliye istiyorsa da takip talebini açıkça tahliye talebini de koymalı. Yani onu da belirtmeli. Çünkü bazı tahliye talebi olmaksızın icra takibinde tahliye davası açtığınızda bunu kabul etmiyor. Ancak kira bedeli ödenmediği zaman yapabileceğimiz en kestirme yol, icra takibi yapmak. Tabii bir avukat aracılığıyla yapılsa çok daha sağlıklı olur. İcra takibini yaparsınız, tahliye talebiniz varsa tahliye talebini belirtirsiniz. Yani takip talebinde buna da yer verirsiniz. İcra takibi yoluyla kira bedelinin tahsil yoluna gidersiniz. Şimdi tahliye taahhüt kira sözleşmemizi yaptınız. Ancak tahliye taahhüt de ev sahibi sizden tahliye taahhütnamesi vermenizi istedi. Tahliye taahhütnamesi, bir taşınmazın kiralanan taşınmazın hiçbir şartla gerek kalmadan belli bir tarihte boşaltılmasını, yani tahliye edilmesini taahhüt edildiği bir belge. Genelde şöyle, kira sözleşmesinin bitimine tahliye taahhüdü verilir. Bitimi itibariyle tahliye edileceğine dair bir taahhüt verilir. Tahliye taahhütnamesi budur. Tahliye taahhütnamesinin belli şartları vardır. şu örnekten gidelim. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihiyle tahliye taahhütnamesinin taahhüt edildiği tarih aynı olmayacak" şeklinde konuştu.