Aile Akademisi, 2025'te 5 Bin Aileye Danışmanlık Hizmeti Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilan ettiği 2025'te, Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında da önemli adımlar attı. Özellikle annelere yönelik ‘Anne Ulaşım Kartı ve Öğrenci Ulaşım Desteği’ uygulamaları hayata geçirildi. Bunun yanı sıra, aileye yönelik danışmanlık hizmetleri de aktif bir şekilde devam etti.

Aile Akademisi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2025 yılı boyunca yaptığı çalışmalarla 5 bin 581 bireye psikolojik destek sağladı. Bu hizmetler, aile ve evlenme sürecindeki çift adaylarına yönelik yoğun bir şekilde sunuldu.

Aile Akademisi, bireysel danışmanlık, kurumsal eğitimler, seminerler ve çeşitli projeler aracılığıyla toplamda 14 bin 59 vatandaşa psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ulaştırdı. Bu hizmetler, ailelerin güçlenmesine ve bireylerin daha sağlıklı bir şekilde topluma entegre olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Akademisi, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir yansıması olarak, ailelerin ve bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya devam ediyor.