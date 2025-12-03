  • Haberler
Aile Akademisi'nden 'Evlilik Öncesi Eğitim' Seminerleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde kurulabilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği Evlilik Öncesi Eğitim programına başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi tarafından 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 'Evet Demeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim' programı için son kayıt tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

Kişisel gelişim, hayat boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi ön planda tutarak eğitim faaliyetlerini hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı’nda aile odaklı faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi, ‘Evet Demeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim’ programı düzenleyecek.  17-18 Aralık tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında KAYMEK Sümer Tesisleri’nde düzenlenecek eğitim programında, Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi uzmanlarınca katılımcılara güçlü iletişimden sağlıklı ilişki becerilerine kadar birçok konuda bilgiler verilecek.

Özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ilgisini çekebilecek eğitim programına son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlenirken eğitime dair detaylı bilgiye 0552 957 50 11 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek. 

