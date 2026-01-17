Aile Danışmanı Tutar, 'Hayat becerilerin yeterli değilse, mezun olduğun okulun anlamı olmuyor'

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Hatice Tutar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Hatice Tutar, çocuğun hayat becerilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaparak, “Bir yere iş başvurusunda bulunurken CV’mizi veriyoruz. Kendimizle ilgili her şeyi söylüyoruz ama sen ODTÜ mezunu ol, Boğaziçi mezunu ol hayat becerilerin yeterli değilse o mezun olduğun okulun da bir anlamı olmuyor. Ama sen oraya hayat becerilerini yazmıyorsun. Bunları biz yine nerede öğreteceğiz? Yine ev içerisinde öğreteceğiz. Çocuk azcık hırpalanasın, hiçbir şey olmaz. Bu kadar korkmayalım. Mesela 1 tane mont aldım çocuğuma, çocuğum: ‘Anne şu montu da çok beğendim’ dedi. Diğer montu almayın. Çocuğun onda gözü kalsın. Elde edememeyi yaşasın. Biraz üzülsün. Belli bir zaman sonra bu montu eskidiğinde onu almayı veya başka bir başarısında bir hediye olarak onu almanın mutluluğunu yaşasın. Ama, ‘Ben bunu istedim aldım, onu istedim aldım’ bu sefer doyumsuzluğun getirdiği bir şey oluyor. Sonra yüksek üniversitelerden mezun ama biriyle konuşamayan, yine çok yüksek puanlarla girdiği üniversitelerden çıkıp evin içerisinde çocuğuyla nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen, eşinin gönlünü nasıl alacağını bilemeyen geleceğin yetişkinleri yetişiyor. Eğer bu dönemde bunlara dikkat etmezsek” şeklinde konuştu.