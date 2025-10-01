Aile önemine farkındalık oluşturmak için 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması' düzenleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında; ailenin önemine dair farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenleniyor. Bu kapsamda “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması” başvuruları bugün başladı ve 15 Kasım’a kadar sürecek. Katılım için yaş sınırı bulunmuyorken profesyonel makine ile ya da cep telefonu ile çekilen fotoğraflarla kişi en az 1 en fazla 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek.

ÖDÜLLER NEDİR?

Yarışmaya ödüller ise birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 75 bin lira ödül olarak belirlendi. 25 bin liralık mansiyon ödülünün verileceği yarışmada ise sergileme ödülü kazanan fotoğraflar düzenlenecek sergilerde yer alacak.

Yarışmaya başvurular “ailemizgelecegimiz.com” adresinden yapılacak.