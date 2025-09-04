  • Haberler
  • Gündem
  • Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor

Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor

Aile Sağlığı Merkezi, Kansersiz Yaşam Derneği, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nde ücretsiz kanser tarama testleri yapılıyor.

Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor

Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir. Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek büyük bir önem taşır. Bu konuda; Aile Sağlığı Merkezi, Kansersiz Yaşam Derneği, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz kanser tarama testleri yapılıyor. 30-65 yaş arasındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testi, 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir Mamografi, 50-70 yaş arası kadınlarda ise 2 yılda bir GGK testi yapılmaktadır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İYİ Partili Yücel Kilis ve Osmaniye'de istişarelerde bulundu
İYİ Partili Yücel Kilis ve Osmaniye’de istişarelerde bulundu
CHP'li Genç, kayyım kararını 'hukuksal darbe' olarak nitelendirdi
CHP’li Genç, kayyım kararını 'hukuksal darbe' olarak nitelendirdi
CHP'li Ünalmış 'Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir, kararı tanımıyoruz'
CHP’li Ünalmış; “Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir, kararı tanımıyoruz”
KYK yurt ücretleri yüzde 40 zamlandı
KYK yurt ücretleri yüzde 40 zamlandı
Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor
Aile Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor
Keçe Fabrikalarında Yangın Riski
Keçe Fabrikalarında Yangın Riski
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!