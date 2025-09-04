Aile Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz kanser tarama testi yapılıyor

Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir. Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek büyük bir önem taşır. Bu konuda; Aile Sağlığı Merkezi, Kansersiz Yaşam Derneği, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz kanser tarama testleri yapılıyor. 30-65 yaş arasındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testi, 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir Mamografi, 50-70 yaş arası kadınlarda ise 2 yılda bir GGK testi yapılmaktadır.