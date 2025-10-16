  • Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın 'Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri' hakkındaki yönetmelikte yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile Sağlığı Merkezleri'nde sigara bırakma polikliniği açılabilecek

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre Bakanlık; tütün bağımlılığı üzerine daha etkin bir çalışma yürütmek adına Aile Sağlığı Merkezleri’nde ‘Sigara Bırakma Poliklinikleri’nin açılabilmesi mümkün olacak.

“AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM ALACAK”
Söz konusu polikliniklerin açılması öncesinde aile hekimleri gerekli eğitimleri alması sonrası bu hizmeti sunabilecek ve ayrıca sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik düzenlemelerle ‘mobil araçlar, yerinde geçici birimler’ devreye alınarak sigara bırakma desteğinin ülkenin dört bir noktasına eşit erişiminin de sağlanması planlanıyor.

Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında; sağlık personellerinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla yapılan düzenlemelerle güncelleme eğitimleri de zorunlu hale getirilecek ve bu sayede güncel bilimsel yaklaşımlarla hizmet sunulması da sağlanacak.

Haber Merkezi

