'Aile' temalı kısa film yarışması başvuruları başladı: Ödül 250 bin TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile' temalı kısa film yarışmasının başladığını duyurdu. Kazanan 3 kişiye 250 bin, 150 bin ve 100 bin TL ödül verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Aile” temalı kısa film yarışmasının başladığını duyurdu. Aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmada, aileyi anlatan kısa filmler ödüllendirilecek. Bakanlık, yarışmaya katılmak isteyenlere, “Elinizdeki telefon, yüreğinizdeki hikaye yeterli” mesajıyla çağrıda bulundu.
Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine;
Birinciye 250 bin TL,
İkinciye 150 bin TL,
Üçüncüye ise 100 bin TL ödül verilecek.
Son başvuru tarihi 29 Ekim 2025 olarak belirlenirken başvurular, https://aileyili.gov.tr/sayfalar/aile-temali-kisa-film-yarismasi/ adresi üzerinden yapılabilecek.