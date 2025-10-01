Aile ve Gençlik Fonu başvuruları bugün başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin TL kredi imkanı sağlanacak. Başvurula bugün başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının bugün başladığı açıklandı. Ocak 2026 itibarıyla artırılacak olan tutarlarıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin TL kredi imkanı sağlanacak. Başvuruda bulunacak vatandaşlar, e-Devlet ve http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

