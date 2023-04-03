Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çeşitli açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak için yarın Kayseri'ye geliyor.

PAYLAŞ
  • 03.04.2023 17:11
  • Güncelleme: 03.04.2023 17:49
  • 74
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; çeşitli açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak için yarın Kayseri’ye geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Yukarı Develide yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla hizmete giriyor. Develi Engelsiz Yaşam Merkezi; 3 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 12 bin 671 metrekare alana sahip ve maliyetinin yaklaşık 15 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Yukarı Develide açılışı yapılacak merkez; 7 ayrı bağımsız bölümden oluşurken, 18 yaş üstü 63 otizmli bireye hizmet verebileceği belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Esporda Talasgücü rüzgarı

Esporda Talasgücü rüzgarı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

LPG’ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

DAHA FAZLA
AFAD'dan, Kayseri ve 5 il için 'afet kapsamı' açıklaması

AFAD’dan, Kayseri ve 5 il için ‘afet kapsamı’ açıklaması

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

'Kılıçdaroğlu'na oy verecekler' iddiasına YRP'li Narin'den cevap: 'Hadi oradan'

‘Kılıçdaroğlu’na oy verecekler’ iddiasına YRP’li Narin’den cevap: “Hadi oradan”

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1