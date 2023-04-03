Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; çeşitli açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak için yarın Kayseri’ye geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Yukarı Develide yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla hizmete giriyor. Develi Engelsiz Yaşam Merkezi; 3 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 12 bin 671 metrekare alana sahip ve maliyetinin yaklaşık 15 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Yukarı Develide açılışı yapılacak merkez; 7 ayrı bağımsız bölümden oluşurken, 18 yaş üstü 63 otizmli bireye hizmet verebileceği belirtildi.