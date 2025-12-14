  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemiş Göktaş, bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel alımı yapılacağını ifade eden Bakan Göktaş, “Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bunun yanı sıra doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması da gündemimizde, meclisimizin çalışmasına bağlı olarak yeni yılda uygulamaya alınacağını ümit ediyoruz” dedi.

