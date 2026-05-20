Aile Yapısı Değişiyor: Gayrımenkul İhtiyacı Dönüşüyor!

Hanehalkı Yapısındaki Değişim

TÜİK verilerine göre, yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranı 2025 yılında %20,5'e ulaşmıştır. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde 1+1 ve 2+1 konutlara olan talebi artırmaktadır. Tek kişilik haneler, merkezi lokasyonlar ve ulaşım akslarına yakın, daha kolay yönetilebilir yaşam alanlarına yönelmektedir. Bu gruptaki bireyler için güvenlik, bina aidatı, ulaşım kolaylığı ve sosyal olanaklara yakınlık gibi faktörler, konut satın alma veya kiralama kararlarında belirleyici hale gelmektedir.

Yaşlı Nüfus ve Konut İhtiyacı

2025 yılında Türkiye'deki hanelerin %26,1’inde 65 yaş ve üzeri en az bir birey bulunmaktadır. Tek kişilik hanehalklarının %33,2'sini tek başına yaşayan yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Bu durum, konutlarda erişilebilirlik kriterlerinin önemini artırmaktadır. Asansörlü binalar, sağlık hizmetlerine yakın lokasyonlar ve güvenli site yapıları, yaşlı bireyler için daha fazla önem kazanmaktadır. Gayrimenkul seçiminde, yalnızca fiyat ve metrekare değil, yaşam kalitesini sürdürebilme kapasitesi de dikkate alınmalıdır.

Konut Sahipliği ve Ekonomik Erişilebilirlik

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılında bireylerin %57,1’i oturduğu konutun sahibi olurken, %27’si kiracı olarak yaşamını sürdürmektedir. Nüfusun %28,8’i konutlarında sızdıran çatı, nemli duvarlar gibi sorunlarla karşılaşmakta; %27,9’u ise izolasyon kaynaklı ısınma problemi yaşamaktadır. Geniş ailelerde yoksulluk oranı %27,1’e ulaşmaktadır.

Konut sahipliği, Türkiye'de aileler için önemli bir güvence alanı olmaya devam etmektedir. Ancak gayrimenkul tercihlerinde artık yalnızca fiyat avantajı değil; yalıtım kalitesi, bakım durumu, enerji verimliliği ve çevresel koşullar gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. Geniş aileler için daha büyük metrekare ve uygun fiyat dengesi öne çıkmaktadır. Bu nedenle, gayrimenkulde profesyonel danışmanlık, müşterilerin mevcut bütçeleri ile gelecekteki yaşam ihtiyaçlarını doğru bir şekilde eşleştiren stratejik bir hizmet haline gelmiştir.