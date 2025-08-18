Aile Yılı'nda Sosyal Belediyecilikte Yeni Adımlar

Belediye, “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” anlayışıyla son 10 yılda birçok gönül odaklı hizmet gerçekleştirdi. Aile Yılı'nın, aile kurumunu güçlendirme adına önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor. Kocasinan’da hayata geçirilen projeler arasında glütensiz Kayseri Mutfağı, Hoş Geldin Bebek Projesi ve Dost Eli sosyal yardım hizmetleri yer alıyor. Bu projeler, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kocasinan Belediyesi, sosyal yardımları sadece temel ihtiyaçlarla sınırlı tutmayarak, psikolojik destek hizmetleri de sunuyor. “Dost Kapısı” projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere psikolog ve sosyolog desteği sağlanırken, gıda kurtarma çalışmalarında Kayseri’deki tek akredite belediye konumunda bulunuyor. Ayrıca, 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli aileler için sıcak yemek hizmeti sunulmakta.

Evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteği gibi yenilikçi projelerle de ailelerin mutluluğuna katkıda bulunuluyor. Belediye yetkilileri, her düğünün Kocasinan’ın düğünü olduğu anlayışıyla hareket ediyor.

Kocasinan Belediyesi’nin, aile bağlarını güçlendirmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için attığı bu adımlar, toplumsal huzurun ve refahın sağlanmasına önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.