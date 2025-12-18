'Ailemiz Geleceğimiz' Paneli Düzenlendi
2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ailemiz Geleceğimiz' konulu panel programı gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz konuşmacı olarak katıldı.
Panelin moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan üstlendi. Programda, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Apaydın aile kurumunun önemi üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
Panelde konuşan İl Müftüsü Ayvaz, ailenin korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal huzur ve nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayvaz, Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Merkezleri hakkında bilgi vererek, aile yapısının manevi değerlerle desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti.
Programda, günümüz aile yapısının karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınarak, aileyi merkeze alan çözüm önerileri değerlendirildi. Panel, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Program öncesi TDV Kayseri Şubesi Mobil İkram Aracı öğrencilere çeşitli ikramlar yaptı.