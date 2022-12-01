Ailesi Semanur'u arıyor

 Kayseri'de dört gün önce işe gitmek için evden çıkan ve bir daha dönmeyen Semanur D.'nin (21) annesi, 'Biz kopuk bir aile değiliz sadece kızımın sağlığından endişeliyim. Onun Özgecan Aslan gibi olmasını istemiyorum' dedi. 

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  • 01.12.2022 17:55
  • Güncelleme: 01.12.2022 17:55
Ailesi Semanur'u arıyor

Kayseri’de 28 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evden çıkan ve bir daha dönmeyen Semanur D. için ailesi aynı akşam saat 22.30'da karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, 4 gündür ulaşamadıkları kızlarının sağlığından endişe duyduklarını kaydettiler. Kızının zorla kaçırıldığını iddia eden anne Zöhre D., “Ben kızımı arıyorum. Kızım zorla kaçırılmış. Bulunmasını istiyorum. İldem Polis Merkezi’ne gereken şikayetlerimi yaptım. Devletimiz şimdi yanımızda olmayacaksa ne zaman olacak. 4 gündür kızım kayıp. Ölü mü diri mi? Bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum elim kolum bağlı. Kızım iş yerine giderken kaçırıldı” dedi.

“KIZIM ÖZGECAN ASLAN GİBİ OLMASIN”

Anne Zöhre D. konuşmasının devamında, “Kızımın iş yerindeki arkadaşlarının söylediğine göre, bizim mahallede oturan bir kadın iş yerinde gelip kızımı kaynına kaçması için sürekli tehdit ediyormuş. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Biz kopuk bir aile değiliz sadece kızımın sağlığından endişeliyim. Benim kızım şimdiye kadar bana ulaşırdı. Telefonu kapalı, hiç ulaşılmıyor hiçbir bilgi alamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kızım bana ulaşsın, ben kızımı görmek istiyorum. Sağ ise de ölüyse de bulmak istiyorum. Kızımı gelip insan gibi istesinler, nikahını kıysınlar benim kızım reşit. Ben kızımı istiyorum. Onun Özgecan Aslan gibi olmasını istemiyorum, ölmesini istemiyorum. Bütün kızlar yaşasın istiyorum. Bilen gören varsa bana haber versin” şeklinde konuştu.

1ha

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