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Ailesine karşı 'yağma' suçuyla yargılanan şahıs için karar çıktı

Kayseri'de ailesine karşı 'yağma' suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan B.G. için karar çıktı.

Ailesine karşı 'yağma' suçuyla yargılanan şahıs için karar çıktı

Kayseri’de iddiaya göre ailesine karşı ‘yağma suçu işlediği gerekçesiyle B.G. hakkında dava açıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında sanığın annesi, babası ve kardeşi müşteki olarak yer aldı. Tutuklu sanık B.G. suçlamayı reddetti. Sanık avukatı da müvekkilinin kendi birikimini istediğini belirterek müştekilerin şikayetçi olmadığını kaydetti.

Müştekiler “diyeceğim yok” derken mahkeme heyeti sanığın beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Haber Merkezi

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