AK Genç Kayseri'den 'Boş Sıralar' Etkinliği ile Gazze'deki Çocuklara Destek

Etkinlikte, Gazze’de eğitim hakkından mahrum bırakılan çocukların yaşadığı zorluklara vurgu yapıldı. AK Genç Kayseri, bu insani dramanın sesini duyurmak için harekete geçerek, "Gazze’deki çocukların eğitim hakkı için ses olmaya geldik" mesajını verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla, AK Gençlik'in genel merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, sadece bir basın açıklaması değil, aynı zamanda bir farkındalık yaratma çabası olarak öne çıktı. Katılımcılar, Gazze’deki çocukların eğitim hakkına sahip olmalarının önemini vurguladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gençler, "Boş Sıralar" temasıyla, savaşın gölgesinde eğitimden mahrum kalan çocuklara destek vermek amacıyla bir araya geldi. Etkinlik, toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Gazze’deki çocukların eğitim hakkına dikkat çekmek için yapılan bu anlamlı organizasyon, katılımcılardan büyük ilgi gördü.