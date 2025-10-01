AK Parti, 2 İlçe Başkanını değiştirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar ve Develi İlçe Başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu. Başkan Okandan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni süreçlerin hayırlı olmasını diledi. Develi İlçe Başkanlığına Ali Ekmen atanırken, Hacılar İlçe Başkanlığı’na ise Kayseri teşkilatında ilk kadın ilçe başkanı olarak Fazilet Kahraman getirildi.

Önceki dönem görev yapan Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker ve Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkanı Okandan: “Yeni başkanlarımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.