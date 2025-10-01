AK Parti, 2 İlçe Başkanını değiştirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Develi İlçe Başkanlığına Ali Ekmen atanırken, Hacılar İlçe Başkanlığı'na ise Kayseri teşkilatında ilk kadın ilçe başkanı olarak Fazilet Kahraman getirildiğini duyurdu.

AK Parti, 2 İlçe Başkanını değiştirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar ve Develi İlçe Başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu. Başkan Okandan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni süreçlerin hayırlı olmasını diledi. Develi İlçe Başkanlığına Ali Ekmen atanırken, Hacılar İlçe Başkanlığı’na ise Kayseri teşkilatında ilk kadın ilçe başkanı olarak Fazilet Kahraman getirildi.

Önceki dönem görev yapan Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker ve Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkanı Okandan: “Yeni başkanlarımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vekil Akar, '40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız'
Vekil Akar, “40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız”
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Milletvekili Böhürler 'CHP'nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm'
Milletvekili Böhürler; “CHP’nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm”
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Yeşilay'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Yeşilay’da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!