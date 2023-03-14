AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

16 Mart'a kadar devam edecek sürece ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz “3 döneme takılanlar dahil herkesten müracaat alıyoruz" dedi. AK Parti’nin 3 dönem kuralına Kayseri’den takılan tek isim Mehmet Özhaseki’ydi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri öncesi partilerde aday adaylığı hareketliliği yaşanıyor. 3 dönem üst üste aday olmama kuralı bulunan AK Parti’nin bu seçimlerde bu kuralı esnettiği açıklandı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iç tüzüklerinde 3 dönem kuralı olduğunu ancak yetkinin MKYK'ya bırakıldığını açıkladı. Yavuz, "3 döneme takılanlar dahil herkesten müracaat alıyoruz" açıklamasını yaptı.

MEHMET ÖZHASEKİ, 3 DÖNEM KURALINA TAKILACAKTI

Bu durumda mevcut Kayseri milletvekillerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 3 dönem kuralına takılan tek isimdi. Özhaseki, 25, 26 ve 27. dönemlerde seçilerek TBMM’ye girdi.

Toplam 5 dönemdir milletvekili seçilen Mustafa Elitaş üst üste 2 dönemdir, yine 5 dönemdir seçilen Taner Yıldız üst üste 2 dönemdir, toplam 3 dönem seçilen İsmail Tamer üst üste 2 dönemdir, Hülya Nergis Atçı ve İsmail Emrah Karayel de üst üste 2’şer dönemdir milletvekili seçilen diğer isimler.