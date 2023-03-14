AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

 AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru süreci başladı.

PAYLAŞ
  • 14.03.2023 12:17
  • Güncelleme: 14.03.2023 12:19
  • 74
AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

16 Mart'a kadar devam edecek sürece ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz “3 döneme takılanlar dahil herkesten müracaat alıyoruz" dedi. AK Parti’nin 3 dönem kuralına Kayseri’den takılan tek isim Mehmet Özhaseki’ydi. 

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri öncesi partilerde aday adaylığı hareketliliği yaşanıyor. 3 dönem üst üste aday olmama kuralı bulunan AK Parti’nin bu seçimlerde bu kuralı esnettiği açıklandı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iç tüzüklerinde 3 dönem kuralı olduğunu ancak yetkinin MKYK'ya bırakıldığını açıkladı. Yavuz, "3 döneme takılanlar dahil herkesten müracaat alıyoruz" açıklamasını yaptı. 

MEHMET ÖZHASEKİ, 3 DÖNEM KURALINA TAKILACAKTI

Bu durumda mevcut Kayseri milletvekillerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 3 dönem kuralına takılan tek isimdi. Özhaseki, 25, 26 ve 27. dönemlerde seçilerek TBMM’ye girdi. 
Toplam 5 dönemdir milletvekili seçilen Mustafa Elitaş üst üste 2 dönemdir, yine 5 dönemdir seçilen Taner Yıldız üst üste 2 dönemdir, toplam 3 dönem seçilen İsmail Tamer üst üste 2 dönemdir, Hülya Nergis Atçı ve İsmail Emrah Karayel de üst üste 2’şer dönemdir milletvekili seçilen diğer isimler.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem şehitlerini zirvede andılar

Deprem şehitlerini zirvede andılar

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Motorine indirim beklentisi

Motorine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

DAHA FAZLA
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk