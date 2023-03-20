AK Parti aday adayı sayısı 60 oldu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçiminde AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığına yapılan başvuru sayısı 60 oldu.

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  • 20.03.2023 21:42
  • Güncelleme: 21.03.2023 10:05
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AK Parti aday adayı sayısı 60 oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçiminde AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığına yapılan başvuru sayısı 60 oldu.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçiminde AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yapanların sayısı 60 oldu. Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yapan isimler ise şu şekilde;

İlyas Yeşilöz, Yaşar Öztürk, Sadrettin Beki, Mehmet Fatih Tosun, İsmail Safi, Aytaç Kırmızıtaş, Kadir Can Gökalp, Fevzi Konaç, Hülya Aydın, Sedat Kolcu, Muzaffer Polat, İbrahim Erkulu, Osman Bozkurt, Ömer Avcı, Aydın Kalkan, Murat Cahid Cıngı, Celal Temizsoy, Emine Timuçin, Hasan Nuri Kuş, Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu, Osman Turan, Ramazan Bedir, Sayın Bayar Özsoy, Handan Özdoğan, Faruk Hasetci, Halil Özdemir, Ahmet Tural, Muhammed Zahid Kazan, Abdullah Korkmaz, Mustafa Tevfik Kürtüncü, İzzet Buzkan, Alim Şahin, Kemal Tekden, Burcu Gökalp, Ali Ramazan Benli, Hüseyin Okandan, Hayri Hareket, Avşar Aslan, Sema Bozdağ, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Ferhat Sarıkaya, Savaş Develioğlu, Hüseyin Cahit Özden, Pınar Doğan Aksoy, Yılmaz Varol, İlyas Han Şahin, Hayriye Ayverdier, Mehmet Fındıkçı, Deniz Mustafa Çağan, Kasım Çakır, Abdulkerim Gökoğlu, Aylin Yüksel Demirkol, Aliye Öztürk, Hülya Nergis, İsmail Tamer, Oğuz Berk, Mustafa Özcan, Erkan Arslan ve Orhan Çetin.

İHA

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