AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan programda konuşan Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, "Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya da devam ediyor. İnşallah ülkemizi, başına musallat olan bu beladan kurtaracağız. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine girilmiştir, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır. Teröristler kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor. Teröristler bir takım siyasi partilerle işbirliği yapıyorlar. Bu siyasi partilerde bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Buna bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Teröristlerle arasına mesafe koymayanlarla bizim sorunumuz var. Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Mesele parti değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor, FETÖ'yü tekrar döndüreceklerini söylüyor, terörist elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna bu millet asla müsaade etmez. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Bunu herkesin görmesi, bilmesi lazım" ifadelerini kulandı.



'YİNE GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'



1990 yılından itibaren teşkilatının her bir kademesinde görev aldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ben buradayım. Hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim AK Parti olarak bulunma gayemiz bu millete hizmet etmektir. Ben görev süremi başım dik alnım açık olarak tamamladım. İnşallah da Cenabıhakk'ın huzuruna yüzümün akıyla çıkacağım. Ama şunu biliyorum ki 'Mahkeme kadıya mülk değil. Zamanı gelince de bismillahirrahmanirrahim diyerek yeni bir vazifeye yelken açmak için kenara çekilmesini bilmek de bir erdemdir diye düşünüyorum. Bugün kardeşlerimize bayrağı teslim ediyoruz. Ama şunu bilin ki 15 Mayıs'tan itibaren onlar milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapacaklar. Ben de genel merkezde yine Kayseri'nin temsilcisi olmaya, yine Türkiye'yi temsil etmeye, yine güzel işler yapmaya da devam edeceğim inşallah. Bu bir bayrak yarışıdır" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından Hasan Sami Özvarinli de partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Aday tanıtım toplantısına katılan Özvarinli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından parti rozeti takıldı.



AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler ise, "Ben AK Parti kurulmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımızla yürümeye başlayan, hakkında davalar açılan onun yol arkadaşlarından biriyim. Sefer diyerek yola çıktık, zafer nasip oldu. Bu seçim Türkiye Yüzyılının başlangıç seçimidir" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu'da, "Görevi devraldığımız gün güzel bir ekiple çalışmaya başladık. Ekip yüzü güzel, gönlü güzel bir ekipti. Halen de öyleler. Cenabı Allah bu gençlik kollarına, kadın kollarına ve bizden sonra gelenlere de aynısını nasip etsin diye dua ediyorum. Birçok dostluklar edindik. Gayret ettik. Genel merkeze gittiğimizde bizim birinci uğrak noktamız 3'üncü kattı. Sayın Genel başkanımız oradaydı. Ancak bir şey dikkatimizi çekiyordu. Bir çok insan kapıda beklerken biz önlerden alınıyorduk. Varsa bir talebimiz kendisi ilgileniyordu. Pazartesi Kadir Gecesi sonrasında bayram var. Bu demek oluyor ki önümüzde çok bayram var. 14 Mayıs sabahına bu bayramın inşallah dünyevi versiyonu olacak. Onun için şimdiden herkesi tüm balkonlara temizlemeye davet ediyorum. Teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımız o gün seçim sandıklarına mukayyet olmaya çalışıyorlar ya da adliyede kayıtlara sahip olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz televizyon başında olmayacağız. Sahada olacağız" dedi.

Emin adımlarla Kayseri'yi Türkiye Yüzyılına entegre edeceklerini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, "Bunun için çaba sarf edeceğiz. 14 Mayıs'ta bunun aşikar ifadesi olacak" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Bayar Özsoy, "İnşallah dışa bağımlılığımız azalacak ve biz 14 Mayıs'ta tam bağımsız büyük Türkiye için hazırız, hazır olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Aynı istikamette yürüyeceklerini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, "Siyaseti dava uğruna yapanlar için mevkiler, makamlar, isimler, unvanlar sadece birer teferruattır. Asıl olan bu kutlu yolculukta liderimizle birlikte aynı istikamette yürümek, aynı sıcaklığı içimizden duyabilmektir" diye konuştu.



Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Emine Timuçin, "Bu aile içerisinde bizler hep beraber 14 Mayıs seçimlerinde bizler zaferle çıkacağımız bu yolda 10-0 inşallah hep beraber alacağız" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hüseyin Cahit Özden ise, "2015 yılında oyunu en çok artıran 8'inci il olarak genel başkanımızdan ödül aldım. senelerdir basketbol oynadım 8 numarayı giydim. Bugün 8'inci sıradan milletvekili adayıyım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hüseyin Okandan'da, "Elhamdülillah 16 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle de bu şehre Kayseri Milletvekili Adayı olarak 10 kişilik onurlu kadroda yer vermiş olmasını ömrüm boyunca onurunu ve gururunu yaşayacağım" ifadelerini kullandı.



AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Deniz Mustafa Çağan ise "Şu anda duyduğum mutluluğu sizlere anlatamam. 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek oylarla tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın" dedi.