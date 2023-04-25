Ak Parti Adayı Çopuroğlu kafede gençleri dinledi

Siyasi çalışmalar kapsamında Ak Parti kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AVM kafelerini gezerek gençlerin sorunlarını dinledi.

Kafede bulunan gençlerin masalarını gezip onlarla sohbet eden Çopuroğlu, gençlerin masalarına oturarak gençliğin Ak partiden beklentilerini dinledi.

Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu mekanları ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam eden Çopuroğlu, gençliğin taleplerini anlamaya özen gösteren bir aday profili çiziyor.