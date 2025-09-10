  • Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kayseri'deydi

Kocasinan Belediyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in ziyaretiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gökçek, Kocasinan'daki esnaflarla bir araya gelerek, yerel projeleri ve hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında, esnafların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet dikkat çekti.

Osman Gökçek, esnaf ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Kocasinan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projelerin örnek alınması gerektiğini vurguladı. “Burada yapılan hizmetler ve tesisler muhteşem, örnek olacak niteliktedir” diyen Gökçek, Kocasinan’ın sunduğu imkanların önemine değindi.

Ziyaretin ardından, Başkan Çolakbayrakdar, Gökçek ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile birlikte Kocasinan Kadın Kooperatifi Organik Bahçesi ve Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Tesisini gezerek, burada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tuttuklarını ifade etti. “Hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Bu ziyaret, Kocasinan’daki yerel hizmetlerin ve esnaflara yönelik desteklerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

