AK Parti Başkanı Çopuroğlu: “Aday adaylığında yine rekor başvuru bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rekor oyla yeniden seçileceğini belirten Çopuroğlu, milletvekili seçimi öncesi Kayseri’den yine rekor düzeyde aday adayı başvurusu olacağını düşündüğünü söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, seçim hazırlıkları çerçevesinde ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Felâhiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret eden Çopuroğlu, temel gündem maddelerinin 2022 yılının değerlendirmesini yapmak olduğun söyledi. 2022 yılını belli bir oranda başarıyla kapatmak ve üyeleri tekrar yüreklendirmek için ziyaretler yaptıklarını dile getiren Çopuroğlu, “İlçe belediyelerimiz ciddi manada çalışıyor, gayret ediyor. Ziyaretlerimiz çerçevesinde şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların emeğimizin karşılığını almış olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bir belediye deyip geçmemek lazım elhamdülillah sıfır hata ile 17 – 0'ın, Kayseri'de yaşadığımızın göstergesi bu. Biz ilçe başkanlarımızı ziyaret ettiğimizde teşkilatlarımızı da bir çek ediyoruz. 2022 yılında üyelik hedefleri ile alakalı gün be gün hedeflerimizi takip ediyoruz. Eksilen, artan neler var ilçe bazında kontrol ediyoruz ama bugün gördüğümüz kadarıyla ilçelerimizde verdiğimiz hedefler tıkır tıkır gerçekleşiyor. Güzel bir yıl yaşadık bu yılın da inşallah üyelikle ve teşkilat kalitesiyle sonlandıracağız. Ben şunu gördüm; özellikle Cumhurbaşkanımıza karşı sahada muhteşem bir ilgi var. İnşallah 2023 Türkiye’sinde 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ve Türkiye'de rekor oyla seçtireceğimizi tahmin ediyorum. Vatandaşımızın ciddi teveccühü var onu da görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.

‘SÜREKLİ YENİ HEDEFLERLE, YENİ TALİMATLARLA ÇALIŞIYORUZ’

Üyelik hedefleri doğrultusunda Kayseri’nin her zaman karnesini iyi aldığını söyleyen Çopuroğlu, “Üyelik hedeflerinde ilçelerimiz ne kadar yaparsa yapsın sürekli daha büyük hedefler var. Bu da aslında bizi diri tutuyor. Hem vatandaşlarımıza dokunma noktasında hem de ziyaretler noktasında genel merkezimiz nezdinde Kayseri hakikaten verilen hedefleri gerçekleştirme noktasında karnesini şimdiye kadar iyi kapattı. İnşallah bundan sonra da öyle olur diye düşünüyorum. Sürekli vatandaşlarımızı ev hane ziyaretleri ile ziyaret etmek durumundayız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememiz çalışıyor. Gençlik Kollarımız, ‘İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a’ programları yapıyor. Bu yılbaşını yaşayacağımız 31 Aralık günü saat 18.00’da gençlik kollarımızın muhteşem bir organizasyonu var. Bunu zaten duyurmaya başladılar, tüm vatandaşlarımızı buradan davet ediyoruz. ÜNİ AK diye bir üniversite gençliğimiz var. Onların çok ciddi gayretleri ve çabaları var. Gençlik kollarımız, ana kademe gibi kadın kollarımız gibi ciddi çalışıyorlar. Artık hedefimize ulaştık biz biraz dinlenelim gibi bir durum Kayseri'de yok. AK Parti’de yok. Sürekli yeni hedeflerle, yeni talimatlarla çalışıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye’sinde parti teşkilatlarımızı çok daha ileri bir noktada çalışırken göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘HER ZAMAN REKORLARLA SEÇİME GİRDİK’

Partilerinde aday adaylığı sürecinin henüz başlamadığını, teşkilatlarının ve Cumhurbaşkanının bu konuda herhangi bir açıklama yapmadıklarını dile getiren Çopuroğlu, “Aday adaylığı ile alakalı Cumhuriyet Halk Partisinde 26'sında son buldu. CHP İl başkanımız, -başkanımız diyoruz çünkü Kayseri'nin il başkanı- istifa etti. Sanırım İYİ Parti İl Başkanımız da istifa edecek, ayın 7'sindeki kongrede aday olmayacağını söylüyor. Bu süreç ilgili muhalefet partilerinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ortağı Milliyetçi Hareket Partimizde (MHP) sona erdi. Bizim teşkilat başkanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı için bizim aday adaylığı sürecinde kaç kişinin müracaat edeceği ile alakalı sadece bir tahminimiz olabilir. Her zaman rekorlarla seçime girdik, inşallah bu sene de öyle olur diye tahmin ediyorum. Bu süreçte teşkilat başkanlığımız startı vermeden, sadece kimlerin gelebileceği, kimlerin aday adayı olabileceğini tahmin etmekle kalacağız. Çok ciddi bir müracaat olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.