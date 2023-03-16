AK Parti'de aday adaylık başvuru süresi uzatıldı

AK Parti'de milletvekilliği genel seçimleri için 16 Mart'ta bitmesi planlanan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı. Bu nedenle temayül yoklamasının tarihi de değişti. 

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  • 16.03.2023 09:50
  • Güncelleme: 16.03.2023 09:50
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AK Parti'de aday adaylık başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylı başvuru süreci başladı. Her parti, başvuru tarihlerini kendisi belirledi. Kayseri’de de siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti, daha önce 13-16 Mart 2023 tarihlerinde alınmasınıı açıkladığı aday adaylığı başvuru süresini uzattı. Alınan karar sonrası AK Parti’den milletvekili aday adayı olacaklar başvurularını 22 Mart 2023 tarihine kadar yapmaya devam edecek. 

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Çok fazla müracaat olduğu için başvuru sürelerini uzattıklarını söyleyen Yavuz, buna bağlı olarak teşkilat temayül yoklamasının da 25 Mart Cumartesi günü saat 10.00 ila 16.00 arasında yapacaklarını belirtti. 

Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor.

ADAY ADAYLARININ GÖTÜRMESİ GEREKEN YAZILI BELGELER
1-    Aday adaylığı başvuru belgesi
2-    Özel ödenti makbuzu
3-    Nüfus cüzdanı örneği 
4-    Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği
5-    Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi
6-    İki adet biyometrik fotoğraf
7-    Askerlik durum belgesi
8-    Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi
9-    Sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği (engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar için).

1ha

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